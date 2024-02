Ufficiale Reims, a centrocampo c'è il colpo Stambouli: si era liberato dall'Adana Demirspor

L’annuncio era nell’aria, ora c’è l’ufficialità. Il Reims piazza un colpo importante per il centrocampo. Dopo aver risolto il proprio contratto con l’Adana Demirspor, Benjamin Stambouli fa ritorno in Francia firmando un contratto con il Reims. L’ex Paris Saint-Germain, che nell’ultima stagione in Turchia ha collezionato 26 presenze nelle varie competizioni e due reti, torna in Francia dopo otto anni di assenza.