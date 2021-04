Rep. Ceca, la squalifica di 10 turni a Kudela diventa affare di Stato. Lettera indignata alla UEFA

La squalifica di 10 giornate che la UEFA ha inflitto a Ondrej Kudela per comportamento razzista sta diventando un caso in Repubblica Ceca, tanto che Vladimir Mynar, capo di gabinetto del presidente della repubblica Milos Zeman ha inviato una lettera alla UEFA in cui si lamenta della pesante sanzione inflitta al giocatore: "Voglio sottolineare che le accuse di razzismo non sono state provate. Anche un ispettore UEFA ha messo in dubbio se Ondrej Kudela abbia fatto l'osservazione razzista. Avete condannato un uomo rispettabile senza la minima prova, solamente per rispondere a un piccolo gruppo di attivisti e a una società incapace di vincere sul campo. Una lotta al razzismo trasformata in ipocrisia". La squalifica è estesa non solo alle partite di club ma anche quelle con la nazionale, pertanto il giocatore dovrà rinunciare agli Europei.