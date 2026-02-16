Resta bloccato un mese in Venezuela e si infortuna: il Corinthians licenzia Martinez

Un nuovo caso scuote il calcio brasiliano e riguarda una pedina importante nel centrocampo del Corinthians. Il venezuelano José Martínez, 31 anni, è stato infatti licenziato dal club paulista dopo oltre un mese di assenza ingiustificata dagli allenamenti e la scoperta di un grave infortunio al ginocchio sinistro, accusato proprio nel periodo di assenza.

Il contratto del centrocampista sarebbe scaduto nel dicembre 2027, ma la società ha deciso di interrompere il rapporto. "La disciplina viene prima di tutto, non potevamo ignorare una situazione del genere", ha dichiarato il dirigente Marcelo Paz, chiarendo però che il club sosterrà il giocatore nell’intervento chirurgico necessario. Gli esami hanno infatti evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore, con uno stop previsto tra i sei e gli otto mesi.

L’ultima apparizione di Martínez con la maglia del Corinthians risale al 21 dicembre 2025, nella finale di Copa do Brasil vinta contro il Vasco da Gama al Maracanã. Dopo il trionfo, il giocatore era rientrato a Maracaibo per le festività, ma non si era presentato alla ripresa della preparazione il 3 gennaio, ufficialmente per problemi burocratici legati al passaporto. La situazione politica in Venezuela e la chiusura degli aeroporti avevano complicato ulteriormente il suo ritorno.

Rientrato solo il 7 febbraio, Martínez è stato sanzionato con il mancato pagamento dello stipendio di gennaio e una decurtazione del 40% su quello di febbraio. La scoperta dell’infortunio ha spinto infine la dirigenza a chiudere il rapporto. Si conclude così l’esperienza del venezuelano al Corinthians, dopo 70 presenze, due gol e due assist, oltre ai successi in Coppa del Brasile e nel Paulista nel 2025. Ora per lui si apre una lunga fase di recupero, con l’obiettivo di tornare in campo al meglio.