Restrizioni sugli spostamenti tra Portogallo e UK: Benfica-Arsenal si disputerà a Roma

Si giocherà in Italia Benfica-Arsenal, match valido per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. A causa delle restrizioni sugli spostamenti tra Portogallo e Gran Bretagna, la UEFA ha deciso di spostare il match in Italia, allo stadio Olimpico di Roma. La sfida andrà in scena giovedì prossimo a partire dalle ore 21.00.

Non solo, perché in Italia potrebbe giocarsi anche Real Sociedad-Manchester United sempre a causa delle restrizioni sugli spostamenti tra i due paesi. In questo caso, la UEFA sta valutando la possibilità di far disputare il match a Torino. Atletico-Chelsea, altra gara a rischio per lo stesso motivo, potrebbe invece disputarsi a Varsavia.