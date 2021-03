Richards "devastato" dall'addio di Aguero al City: "Con Henry e Shearer il migliore in Premier"

"Sono devastato". Così, Micah Richards ha commentato l'addio al Manchester City di Sergio Aguero, suo compagno di squadra nei Citizens. Una notizia che l'ex difensore non ha preso benissimo, come ha confessato al Daily Mail: "Questa è stata la mia prima reazione, da persona che ama il Manchester City ed è onorato di aver giocato al fianco di Sergio Agüero. Non è solo un giocatore incredibile, è una persona incredibile. Gli devo molto; per cominciare, senza di lui non avrei mai vinto la Premier League. È senza dubbio il miglior attaccante di sempre in Premier League, insieme ad Alan Shearer e Thierry Henry".