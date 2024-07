Ufficiale Rio Ave, Vrousai resta in Portogallo: acquistato a titolo definitivo dall'Olympiakos

Conferma importante in casa Rio Ave. Acquisito infatti a titolo definitivo Marios Vrousai, che era già in prestito dall'Olympiakos dal mese di gennaio. Di seguito il comunicato ufficiale: "L'ala Vrousai continuerà a servire il Rio Ave FC nel 2024/2025. Rio Ave Futebol Clube – Futebol, il SAD ha raggiunto un accordo con l'Olympiacos per il trasferimento a titolo definitivo del giocatore Marious Vrousai.

Il 26enne giocatore di nazionalità greca e albanese, è arrivato a gennaio di quest'anno al Rio Ave FC, in prestito temporaneo dal club greco, e ha giocato 14 partite con la maglia biancoverde. Continuerà a servire la squadra guidata da Luís Freire, ma ora con un contratto a tempo indeterminato. Ha firmato un contratto valido per tre stagioni.

Formatosi all'Olympiacos, il giocatore che può giocare come ala destra o sinistra, ma anche in posizioni più avanzate in campo, rappresentava anche il Willem II, dell'Olanda. Nazionale A per la Grecia (5 presenze), Vrousai fa già parte del gruppo di lavoro che sabato ha tenuto il primo incontro privato pre-campionato. Stiamo ancora insieme, Vrousai!".