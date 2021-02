Rio Ferdinand: "Ecco il cambio della guardia. Mbappé e Haaland sono il dopo CR7 e Messi"

Erling Haaland e Kylian Mbappé sono gli eredi di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi? Una domanda che rimbomba da diverse ore, dopo le prestazioni straordinarie dei due giovani attaccanti nelle sfide giocate ieri e martedì. L'ex difensore del Manchester United, Rio Ferdinand, ha dichiarato: "Mbappe ha messo in ombra Messi e Haaland ha messo in ombra Ronaldo in una notte in cui hanno giocato entrambi. Questo è il cambio della guardia. Potrebbe essere l'inizio di un'altra rivalità che durerà 10 anni. Ci chiediamo da tempo cosa ci sarà dopo Messi e CR7, questa potrebbe essere la risposta".