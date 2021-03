Rivedi Zidane: "Io a 34 anni volevo smettere. I miei giocatori hanno ancora fame di vittorie"

Zinedine Zidane ha parlato della prestazione straordinaria dei suoi vecchietti, che non hanno voglia di abdicare nonostante i tanti titoli già conquistati: "Io a 34 anni volevo smettere, ma loro hanno fame, vogliono scrivere la storia, vincere partite e trofei. Io non posso che essere felice per loro, così come i nostri tifosi che se li godono. Di questo sono contento".