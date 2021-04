Rodgers esalta Aguero: "È stato un modello per gli stranieri in Premier League"

vedi letture

A due giorni da Leicester-Manchester City il tecnico delle Foxes, Brendan Rodgers, parla di Sergio Aguero che lascerà i citizens dopo 10 anni: "È stato un modello per tutti i giocatori stranieri arrivati in questo campionato ma anche per i britannici, essendo un giocatore devoto alla sua professione. È arrivato qui quando era molto giovane, la sua prima gara ha fatto una doppietta contro il mio Swansea. Il primo in area, intervenendo sul secondo palo. Un altro invece da 25 metri, un gol incredibile all'incrocio. Ha continuato così negli ultimi 10 anni".