Ufficiale Sagnan 'non retrocede' con il Montpellier: va in Turchia, ceduto in prestito al Rizespor

Nonostante la scorsa stagione chiusa con la retrocessione in Ligue 2 con il Montpellier, non mancano le offerte per Modibo Sagnan. Il difensore classe '99 decide di ripartire dalla Turchia, accettando la corte del Rizespor. Di seguito il comunicato ufficiale: "Il Çaykur Rizespor ha aggiunto alla sua squadra il giocatore maliano Modibo Sagnan. Dopo che il nostro club ha raggiunto un accordo con il Montpellier, squadra della Ligue 1, l'esperto difensore Sagnan è arrivato in Turchia e si è sottoposto a un controllo medico presso l'ospedale Acıbadem Fulya.

Dopo gli esami del sangue, il giocatore 26enne è stato visitato nei reparti di ortopedia, medicina interna, oculistica, otorinolaringoiatria, chirurgia generale e cardiologia, e il suo stato di salute è stato completato con test polmonari e da sforzo.

In seguito ai protocolli completati con il club francese, Sagnan ha firmato un contratto di prestito di un anno con opzione di acquisto. La scorsa stagione Sagnan ha giocato 27 partite per il Montpellier nel campionato francese. Diamo il benvenuto al nostro nuovo acquisto, Modibo Sagnan, e gli auguriamo successo". Non si tratta, quindi, di un addio definitivo. Magari le strade di Sagnan e del Montpellieri potrebbero ritrovarsi a fine stagione, con il difensore forte dell'esperienza acquisita in Turchia e il club - chissà - fresco di ritorno in Ligue 1.