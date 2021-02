Salisburgo-Villarreal, Marsch fiducioso: "Abbiamo un piano per ribaltare l'andata"

Jesse Marsch, tecnico del Salisburgo, ha parlato in conferenza stampa della sfida di domani contro il Villarreal. All'andata in Austria finì 2-0 per il submarino amarillo: "Dobbiamo essere determinati come non mai e difendere la nostra area di rigore. Ci servirà una prestazione top per rendere l'impresa possibile. All'andata non siamo stati sufficientemente aggressivi e non siamo riusciti a vincere abbastanza contrasti. Abbiamo un buon piano e vediamo se può avere successo".