Ufficiale Colpo del neopromosso Amburgo: è ufficiale l’arrivo di Nicolas Capaldo dal Salisburgo

L’Amburgo piazza un rinforzo importante per il centrocampo: Nicolas Capaldo è un nuovo giocatore del club tedesco. Il centrocampista argentino, 26 anni, arriva dal Red Bull Salisburgo e ha firmato il contratto dopo aver superato le visite mediche all’UKE Athleticum giovedì 10 luglio. Indosserà la maglia numero 24.

"Siamo molto contenti di aver inserito un altro tassello nella nostra rosa con l’arrivo di Nicolas", ha dichiarato il direttore sportivo Stefan Kuntz. "Porta energia, mentalità e temperamento, qualità che saranno preziose in Bundesliga sia in campo che fuori. A 26 anni è nel pieno della maturità calcistica". Anche il direttore tecnico Claus Costa ha elogiato il profilo del nuovo acquisto: "Capaldo è un centrocampista molto attivo, che gioca con passione e intensità. La sua dinamicità, il pressing e il coraggio nel gioco ci daranno una spinta in più".

Nato a Santa Rosa il 14 settembre 1998, Capaldo ha mosso i primi passi nel Club Deportivo Mac Allister, prima di approdare nel settore giovanile del Boca Juniors a 16 anni. Ha debuttato in prima squadra nel 2019 e collezionato 65 presenze, vincendo campionato e coppa nel 2020. Trasferitosi al Salisburgo nel 2021, ha disputato 126 gare ufficiali (15 gol, 10 assist), comprese 22 presenze in Champions League, vincendo il double austriaco nel 2022 e un altro titolo nel 2023. Capaldo si è detto entusiasta: "L’Amburgo è un grande club. Darò tutto in ogni minuto. Non vedo l’ora di iniziare".