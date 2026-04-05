Saudi Pro League, l'ex Roma Wijnaldum trascina l'Al Ettifaq: i risultati di oggi e la classifica
Questa domenica si sono giocate le ultime tre gare valide per il 27° turno turno di Saudi Pro League, che vede l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo ancora primo in classifica a +5 sull'Al Hilal di Simone Inzaghi. Di seguito i risultati e i marcatori:
I risultati di oggi
Al Ettifaq-Al Qadsiah 3-2 (33' e 87' Quinones, 40' Hendry, 47' Dembelé. 74' rig. Wijnaldum)
Al Okhdood-Al Fateh 1-0 (42' Al Hatila)
Al Riyadh-Al Shabab 1-1 (34' Hamdallah, 45' rig. Toze)
La classifica aggiornata di Saudi Pro League
Al Nassr 70 (27 partite giocate)
Al-Hilal 65 (27)
Al Ahli 65 (27)
Al Qadsiah 60 (27)
Al-Taawon 46 (27)
Al-Ittihad 45 (27)
Al-Ettifaq 42 (27)
Neom 36 (27)
Al Fayha 33 (27)
Al Khaleej 31 (27)
Al Hazem 31 (27)
Al Shabab 30 (27)
Al Fateh 28 (27)
Al Kholood 26 (27)
Damac 22 (27)
Al Riyadh 20 (27)
Al Okhdood 16 (27)
Al Najma 8 (27)
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