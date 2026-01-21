AAA cercasi centrocampista, stipendio fino a 1 milione. L'annuncio della Saudi Pro League
Non solo grandi campioni provenienti dai campionati europei o da quelli sudamericani, oltre a qualche giovane prospetto, la Saudi Pro League prova ad attirare, a suon di stipendi milionari, anche altri profili con una strategia in qualche modo singolare. Come si legge su Sportmediaset infatti sul portale spagnolo Futboljobs, dedicato alle opportunità lavorative nel mondo del calcio, è spuntato un annuncio direttamente dal massimo campionato dell'Arabia Saudita.
La richiesta, divisa punto per punto, è precisa: "Ci serve un centrocampista difensivo". Gli altri requisiti? Esperienza in campionati di livello simile o superiore a quello arabo, la possibilità di visionare il curriculum sportivo o il profilo transfermarkt del giocatore, così come gli highlights recenti. Oltre a questo, giocatori svincolati o il cui agente controlla il 100% del cartellino.
La parte più intrigante, come spesso accade per chi dai top club europei ha ricevuto proposte dalle zone di Gedda o Riyad, è ovviamente quella economica: per lo sbarco in Saudi Pro League, promesso uno stipendio fra i 600mila e il milione di euro annui. Oltre alla possibilità di giocare al fianco o contro stelle di prima grandezza come Cristiano Ronaldo, Retegui, Theo Hernandez, Koulibaly, Mané, Joao Felix e molti altri.