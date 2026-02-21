Cambia la capolista in Arabia Saudita: solo pari per Inzaghi, l'Al Nassr di CR7 vola in vetta

Simone Inzaghi non è più in vetta alla Saudi Pro League. L'Al Hilal non va oltre l'1-1 in casa contro l'Al Ittihad e subisce il sorpasso dell'Al Nassr, trascinato dal solito Cristiano Ronaldo con una doppietta nel 3-0 all'Al Hazem. Ora CR7 e compagni sono a quota 55, un punto in più rispetto al sodalizio allenato dal tecnico ex Inter. Di seguito i risultati e la classifica aggiornata.

Al Khaleej-Neom 0-0

Al Nassr-Al Hazem 4-0 - 13', 80' Ronaldo (AN); 30' Coman (AN); 77' Angelo (AN)

Al Hilal-Al Ittihad 1-1 - 5' Malcom (AH); 53' Aouar (AI)

CLASSIFICA

Al Nassr 55

Al Hilal 54

Al Ahli 53

Al Qadsiah 50

Al Taawon 39

Al Ittihad 38

El Ettifaq 38

Neom 29

Al Khaleej 28

Al Fayha 26

Al Fateh 24

Al Hazem 24

Al Shabab 22

Al Kholood 19

Al Riyadh 16

Damac 15

Al Okhdood 10

Al Najma 8