Cambia la capolista in Arabia Saudita: solo pari per Inzaghi, l'Al Nassr di CR7 vola in vetta
Simone Inzaghi non è più in vetta alla Saudi Pro League. L'Al Hilal non va oltre l'1-1 in casa contro l'Al Ittihad e subisce il sorpasso dell'Al Nassr, trascinato dal solito Cristiano Ronaldo con una doppietta nel 3-0 all'Al Hazem. Ora CR7 e compagni sono a quota 55, un punto in più rispetto al sodalizio allenato dal tecnico ex Inter. Di seguito i risultati e la classifica aggiornata.
Al Khaleej-Neom 0-0
Al Nassr-Al Hazem 4-0 - 13', 80' Ronaldo (AN); 30' Coman (AN); 77' Angelo (AN)
Al Hilal-Al Ittihad 1-1 - 5' Malcom (AH); 53' Aouar (AI)
CLASSIFICA
Al Nassr 55
Al Hilal 54
Al Ahli 53
Al Qadsiah 50
Al Taawon 39
Al Ittihad 38
El Ettifaq 38
Neom 29
Al Khaleej 28
Al Fayha 26
Al Fateh 24
Al Hazem 24
Al Shabab 22
Al Kholood 19
Al Riyadh 16
Damac 15
Al Okhdood 10
Al Najma 8