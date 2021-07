Scaloni: "Chi pensa che l'Argentina vincerà tutte le partite 3-0 facilmente si sbaglia"

Dopo il successo contro l'Ecuador in Copa America, il commissario tecnico dell'Argentina Lionel Scaloni ha parlato in conferenza stampa: "Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Non voglio essere ripetitivo con l'argomento delle condizioni del campo. Fino al minuto 20 o 25 abbiamo avuto tre situazioni da gol chiare. Ne hanno avute anche loro, sono una squadra pericolosa, veloce, con giocatori offensivi che creano situazioni da gol contro qualsiasi avversario. Chi crede di poter vincere facilmente tutte le partite si sbaglia e soprattutto in questa Copa America, che ha condizioni diverse dalle solite. Le partite sono bloccate, si giocano in un modo un po' oltre il limite. Chi pensa che l'Argentina vincerà tutte le partite 3-0 facilmente si sbaglia".