Scene da film a Buenos Aires: giocatore del Rentistas scampa a un incendio nell'hotel

Sembrano immagini prese da un film: un uomo appeso alla finestra dell'undicesimo piano di un hotel aspetta che arrivino i vigili del fuoco per salvarlo da un incendio. La disavventura, però, è capitata davvero a un calciatore del Rentistas, Francisco Duarte. All'alba di oggi, in un hotel del centro di Buenos Aires, il calciatore è stato svegliato dalle fiamme. Così, per scappare, si è appeso alla ringhiera del balcone con un lenzuolo ed è rimasto per mezzora sospeso, in attesa dei soccorsi.

Il Rentistas, squadra uruguaiana, affronterà il Racing nell'ultima sfida della fase a gironi della Copa Libertadores. Duarte peraltro non avrebbe nemmeno giocato: al suo arrivo in Argentina è stato trovato positivo al coronavirus ed era stato posto in isolamento nell'hotel in questione. Ora è in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni.