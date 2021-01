Schelotto si allontana dall'Italia: contatti con il Racing Avellaneda

Ezequiel Schelotto potrebbe approdare in Argentina. L'italo-argentino classe '89 è attualmente svincolato dopo l'ultima esperienza in Premier League al Brighton e dopo essere stato accostato alla Sambenedettese, pare che sia in contatto con il Racing de Avellaneda. Si lavora ad un biennale, anche se il giocatore chiede un triennale e la trattativa è in corso.