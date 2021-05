Schweinsteiger attacca Low: "Fallimentare il percorso della Germania dopo il Mondiale 2018"

Non risparmia critiche all’attuale gestione di Joachim Low l’ex stella del Bayern Monaco e della stessa Nazionale tedesca Bastian Schweinsteiger: “Direi che si può dire che il percorso che ha intrapreso dopo il Mondiale 2018 sia fallito - ha spiegato a ARD -. In più molti giocatori non hanno sfruttato l’occasione avuta in Nazionale. Il ritorno di Muller e Hummels? Reciteranno un ruolo importante. Non credo che entrambi staranno sempre in panchina”.