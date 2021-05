Scozia, Play-off Championship: due successi esterni per Aberdeen e St. Johnstone

vedi letture

In campo due gare dei play-off Championship in Scozia, col titolo già vinto dai Rangers. Niente sfida oggi per Gers e Celtic Glasgow, in campo Hibernian e St. Johnstone con gli ospiti che hanno vinto 1-0. Successo esterno anche per l'Aberdeen, 2-1 sul campo del Livingston.