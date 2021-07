Sergio Ramos al PSG, ci siamo. Il difensore in viaggio per Parigi con tutta la famiglia

Ormai non ci sono più dubbi: Sergio Ramos vestirà la maglia del Paris Saint-Germain. L'ex capitano del Real Madrid, come mostra un video girato poco fa da El Chiringuito, è in partenza per la capitale francese insieme a tutta la famiglia.