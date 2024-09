Ufficiale Si è chiuso il mercato e il Lille blinda il suo difensore: Diakité prolunga fino al 2028

Dopo la chiusura del mercato il Lille ha blindato il difensore centrale Bafode Diakite, che ha prolungato il suo contratto con il club francese fino al 2028. Di seguito il comunicato ufficiale:

"LOSC e Bafodé Diakité sono lieti di annunciare oggi il prolungamento del contratto tra loro. Il difensore della nazionale francese dell'Espoirs (23 anni) ha firmato un prolungamento di 2 stagioni con il Club. Ora è impegnato fino al 2028.

Formatosi e rivelatosi al Toulouse FC, club della sua città natale, Bafodé Diakité è arrivato a Les Dogues nell'estate del 2022, con una grande esperienza (82 partite professionistiche, di cui 25 in Ligue 1) per il giovane calciatore. Giocatore in divenire, il versatile difensore è arrivato al LOSC con uno status emergente come internazionale.

Grazie alla sua forza di carattere, al suo talento, alla sua affidabilità ma anche alla sua grande maturità, Bafo' si è adattato in tempi record al nuovo ambiente, affermandosi quasi subito come titolare oltre che come giocatore apprezzato da soci e tifosi. Nel 2022-2023, ha collezionato 36 presenze per la sua prima stagione al Lille, di cui 32 da titolare. Nel 2023-2024, quello che scopre l'Europa e la Conference League, continua la sua ascesa nonostante un infortunio che lo tiene lontano dal campo per diverse settimane. In tutta la stagione ha comunque disputato 28 partite, contribuendo alla qualificazione alla Champions League. Con 5 gol segnati in campionato, è anche il miglior difensore-cannoniere della Ligue 1 nel 2023-2024.

In questa stagione, è da vero dirigente della squadra che Bafodé Diakité inizia l'anno finanziario 2024-2025, con l'obiettivo di una prima partecipazione a titolo personale alla più prestigiosa delle competizioni europee. Leader della difesa, il carismatico difensore centrale (capace anche di giocare a destra) ha segnato anche il primo gol stagionale della sua squadra in Ligue 1, con la fascia sul bicipite (Reims-LOSC, 0-2, 17 /08/24 ).

Con il prolungamento del contratto di Bafodé Diakité, il LOSC rafforza il suo impegno nei confronti di uno dei difensori più importanti del campionato francese. Contento dei Mastini, Bafo' continuerà il suo percorso di sviluppo e crescita sulla scena nazionale ed europea anche in questa stagione".