Simeone dopo la vittoria de LaLiga: "Futuro? Ho un altro anno di contratto con l'Atletico"

Intervenuto in conferenza stampa per festeggiare il trionfo ne LaLiga del suo Atletico Madrid, mister Diego Simeone è stato interpellato sulla stagione dei colchoneros e anche sul suo futuro: "Futuro? Ho ancora un anno di contratto e quindi questa è una domanda che non merita risposta. Più importante del mio futuro è il lavoro fatto dalla squadra quest'anno e quello che abbiamo raggiunto, così come la nostra crescita costante. Abbiamo vissuto un momento di transizione, ma tutto è stato fatto con l'intenzione di tornare a essere campioni. Suarez decisivo? È un attaccante di razza, un goleador, dentro l'area di rigore è un vero killer. Ha lasciato un club straordinario come il Barcellona e all'Atletico ha dimostrato di essere ancora un vincente", le parole del Cholo.

