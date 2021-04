Siviglia-Atletico Madrid 1-0, le pagelle: Acuña decisivo, Suarez troppo isolato

Queste le valutazioni di Siviglia-Atletico Madrid, gara finita 1-0.

SIVIGLIA-ATLETICO MADRID 1-0

Marcatori: 70’ Acuña (S)

SIVIGLIA

Bounou 6,5 – Nel primo tempo viene impegnato in un paio di circostanze, ma senza dover compiere grossi miracoli. Molto più sollecitato nella ripresa e in particolare nel finale, quando salva il possibile 1-1 di Correa.

Navas 7 – Letteralmente imprendibile sulla corsia di destra, mettendo sempre cross invitanti per i compagni. Il più significativo arriva nella ripresa, dato che consente ad Acuña di siglare il gol della vittoria.

Koundé 6 – Contiene senza troppi problemi le avanzate dell’Atletico, che sono sporadiche e con non molti uomini ad orchestrarle.

Carlos 6 – Contribuisce a far arrivare poche conclusioni dalle parti di Bounou, avendo maggiore lavoro da sbrigare nella ripresa.

Acuña 7,5 – Si fa preferire in fase di spinta, avendo qualche difficoltà in più quando deve contenere Trippier. Nella ripresa si fa trovare pronto sul cross di Navas e regala i tre punti ai suoi.

Jordan 6 – Staziona per lo più nella zona nevralgica del campo, proponendosi qualche volta in avanti. (Dall’87’ Gudelj s.v.)

Fernando 6,5 – Funge da schermo davanti alla difesa, dando un grosso contributo in fase di recupero palla.

Rakitic 6,5 – Dipinge calcio come al solito, illuminando la manovra si da metà campo che quando si propone in fase offensiva.

Suso 6 – Il più intraprendente del trio d’attacco, pericoloso in un paio di occasioni con il suo classico movimento a rientrare. Cala nella ripresa. (Dal 77’ Gomez s.v.)

De Jong 5,5 – In una gara prettamente offensiva del Siviglia, fatica a rendersi pericoloso negli ultimi metri. (Dal 63’ En-Nesyri 6 – Entra bene in partita, giocando per la squadra e rendendosi utile in fase di non possesso)

Ocampos 5,5 – La sua gara parte male, dato che si fa parare un rigore da Oblak. Prova a rifarsi, ma non è la sua serata. (Dall’87’ Vazquez s.v.)

ATLETICO MADRID

Oblak 7 – In un inizio di gara difficoltoso per l’Atletico, è determinante il suo miracolo sul tiro dagli undici metri di Ocampos. Non può nulla però sul colpo di testa di Acuña.

Trippier 5,5 – Parte piuttosto timido, per poi crescere soprattutto in fase di spinta con il passare dei minuti. Soffre però in fase di contenimento, come in occasione del gol.

Felipe 6 – Mostra grande lucidità nelle fasi di maggior spinta del Siviglia, prevalendo spesso sui giocatori avversari che entrano in area.

Gimenez 6,5 – Guida la difesa con grande autorità, togliendo palloni importanti agli attaccanti andalusi. Tra i pochi che si salvano nei Colchoneros.

Hermoso 5,5 – Meno in evidenza rispetto ad altri compagni della difesa, con anche un errore clamoroso in fase conclusiva. (Dal 74’ Herrera s.v.)

Renan Lodi 5,5 – Dopo una prima mezz’ora di grande difficoltà viene richiamato in panchina, ma non è chiaro se per un problema fisico o per scelta tecnica. (Dal 34’ Correa 6 – Sua la migliore palla gol della ripresa, ma Bounou gli nega il pareggio)

Llorente 5,5 – Un paio d’incursioni prima dell’intervallo, ma è lontano dai suoi standard abituali.

Koke 5,5 – Non fa sentire la sua presenza in mezzo al campo come in tante altre partite. Qualcosa in più nella ripresa.

Lemar 5,5 – Particolarmente in ombra, sia per quanto riguarda la gestione del pallone che gli inserimenti in avanti. (Dal 74’ Kondogbia s.v.)

Saul 5 – Sul rigore è lui a commettere fallo, al quale rimedia Oblak con il solito miracolo. Prova negativa da parte sua.

Suarez 5 – Troppo isolato in avanti, le sue conclusioni durante l’arco del match sono sostanzialmente nulle.