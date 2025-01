Ufficiale Slovan Liberec, colpo tra gli svincolati: arriva l'esperto portiere Tomas Koubek

Era rimasto senza squadra a luglio, dopo cinque stagioni trascorse a difendere i pali dell'Augusta. Adesso Tomas Koubek ha finalmente la possibilità di tornare in pista: l'esperto portiere ceco è un nuovo giocatore dello Slovan Liberec, con cui ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027.

Per Koubek, classe 1992, si tratta di ritorno, visto che aveva già giocato per lo Slovan in prestito nell stagione 2015/16. In carriera avuto anche esperienze nello Sparta Praga e nel Rennes e ha collezionato 12 presenze con la Nazionale.