Solskjaer deluso dopo il KO in finale: "Stagione negativa senza trofei. Fatto poco per segnare"

Mastica amaro Ole Gunnar Solskjaer, che non riesce a conquistare il suo primo titolo internazionale proprio nel giorno dell'anniversario della vittoria della Champions con il Manchester, con l'incredibile rimonta ai danni del Bayern: "Non abbiamo fatto abbastanza per segnare più reti nei 120 minuti di gioco e ovviamente c'è delusione. Abbiamo pressato il Villarreal, ci sono stati momenti in cui pensavamo di poter fare gol ma non è successo. Abbiamo preso gol alla prima occasione, con il loro unico tiro in porta, dopo il pareggio abbiamo spinto per circa 10 minuti. Sembrava che potessimo fare la partita ma non è stato così. Poi i rigori son questi: potevamo celebrare la stagione al termine di questa partita, ma in questo club contano i trofei e quindi non è una stagione positiva".