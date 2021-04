Solskjaer getta acqua sul fuoco: "Con Mourinho siamo amici, può capitare una discussione..."

Ole Gunnar Solskjaer getta acqua sul fuoco. Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria col Tottenham, il tecnico del Manchester United ha parlato così della discussione a distanza con José Mourinho: "A volte si dicono certe cose. Siamo ottimi colleghi, diciamo amici. E prima, dopo o durante una gara può capitare una piccola discussione. Ma credo che ci sia comunque massimo rispetto tra di noi. A volte si dicono cose che non vogliamo davvero", le sue dichiarazioni rivolte allo Special One e anche a Son.

"Se fosse stato mio figlio, non gli avrei dato da mangiare" . Così, Ole Gunnar Solskjaer aveva commentato l'episodio del gol annullato a Cavani per una manata precedente rifilata da McTominay a Son, reo secondo il norvegese di aver tenuto un "comportamento imbarazzante" nell'occasione. Parole che mister Mourinho non ha certo apprezzato.

