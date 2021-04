Manchester United, Solskjaer duro con Son: "Scioccato, comportamento imbarazzante"

vedi letture

Ole Gunnar Solskjær, tecnico del Manchester United, ha commentato ai microfoni della BBC la vittoria in rimonta per 1-3 ottenuta sul campo del Tottenham. In prima battuta, l'allenatore inglese si è soffermato sul gol annullato a Cavani, in seguito all'intervento del VAR, per una precedente manata di McTominay su Son, il quale è poi rimasto a terra per diversi secondi: "Sono assolutamente scioccato. Se quello fosse stato mio figlio e fosse rimasto a terra con il bisogno di farsi aiutare dai compagni per rialzarsi, non gli avrei dato da mangiare perché è imbarazzante".

Sul momento di Edinson Cavani, autore di un gol.

"È qui da una stagione e ha lavorato molto duramente per raggiungere una buona forma fisica. È stato un anno orrendo per tutti noi con la pandemia. Il rinnovo del contratto? Ha qualche dubbio ma non ha ancora preso una decisione. È giusto che i tifosi si godano il movimento e il gol che ha fatto: è un qualcosa che non abbiamo avuto per molto tempo".

Sulla prestazione della squadra.

"Abbiamo giocato molto bene, segnando degli ottimi gol. Avere sette punti di vantaggio sul terzo posto è importante per noi. Vogliamo vedere quanto vicino possiamo arrivare alla vetta. Mi piace vedere questi ragazzi unire le forze e affrontare le avversità".