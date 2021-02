Solskjaer soddisfatto dell'ex Atalanta Diallo: "Si allena con noi ed è sempre più inserito"

Intervenuto in conferenza stampa in vista della gara di Premier League col WBA, mister Ole Gunnar Solskjaer ha parlato così del progressivo inserimento in squadra del talento ex Atalanta Amad Diallo: "Si sta allenando con la prima squadra e sta facendo bene. Direi che si sta adattando allo stile di vita e al calcio inglese, ci vorrà ancora un po' di tempo perché coi giovani serve pazienza. In allenamento lo vedo però sempre più fiducioso", le dichiarazioni del tecnico del Manchester United.

L'esterno offensivo classe 2002 ha avuto un ottimo impatto con la seconda squadra dei Red Devils, realizzando tre gol e tre assist in appena due incontri, e si appresta così a entrare a breve nelle rotazioni della prima.