"Sono molto soddisfatto. Icardi e Kean importanti". Rivedi Pochettino dopo Lione-PSG 2-4

vedi letture

"Sono molto contento del rendimento della squadra, è molto buono. Abbiamo giocato 60-65 minuti di gran calcio contro una rivale tosta come il Lione. Sono contento, credo che ai giocatori vada riconosciuto ogni merito per come hanno giocato. Icardi non c'era, ma è comunque un giocatore importante per la squadra. Ha giocato Moise Kean ed è stato importante anche lui". Così Mauricio Pochettino, tecnico del PSG, dopo l'importante successo nello scontro diretto sul campo del Lione.