ufficiale Aston Villa, doppia mossa. Un'uscita in prestito e un primo contratto da pro

Doppia mossa ufficializzata nelle scorse ore dall'Aston Villa, una cessione in prestito e un primo contratto professionistico. Da una parte l'attaccante anglo-giamaicano Cameron Archer (21 anni) va in prestito al Middlesbrough, in seconda serie, fino al termine della stagione, dall'altra l'annuncio del primo contratto da pro firmato dal giovanissimo attaccante scozzese Rory Wilson, classe 2006.