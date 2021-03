Spagna, Luis Enrique chiama anche il talento 18enne Pedri: "Lo abbiamo seguito e ci ha colpiti"

Intervenuto in conferenza stampa per commentare le sue convocazioni per le prossime gare di qualificazione al Mondiale, il ct spagnolo Luis Enrique si è soffermato anche sulla chiamata del talento di appena 18 anni Pedri, grande rivelazione della stagione del Barcellona: "Abbiamo seguito Pedri, giocatore che ha tutte le qualità per giostrare nel nostro centrocampo. Attacca e difende, oltre ad avere tranquillità e umanità. È un calciatore che dà equilibrio alla squadra e che ha ambizione, ci ha colpiti. Pedri come Iniesta? Pedri deve assomigliare solo a Pedri".