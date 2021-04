Stagione finita per Douglas Costa. Solo 20 presenze col Bayern, tornerà alla Juve a luglio

Da metà febbraio è fuori per infortunio al metatarso al piede destro e sperava di rientrare per il finale di stagione, che vede il suo Bayern Monaco ormai vicinissimo alla conquista dell'ennesima Bundesliga. Douglas Costa, però, non scenderà in campo nelle ultime sfide di campionato. La sua stagione è praticamente conclusa con appena 20 presenze, un gol e un assist. Tornerà alla Juventus, che lo aveva ceduto in prestito secco per permettergli di ritrovare un po' di continuità e fiducia.