Standing ovation per Nico Gonzalez al Metropolitano: "È qualcosa che ricorderò per sempre"

Il Civitas Metropolitano è esploso in un coro di applausi quando, al 69’, il tabellone ha segnalato la sostituzione di Nico Gonzalez. “Niiico, Niiico!”, ha scandito il pubblico rojiblanco mentre l’argentino, stremato e quasi zoppicante, lasciava il campo. Nonostante tre chiare occasioni fallite nel primo tempo, la tifoseria dell'Atletico ha riconosciuto il suo impegno con un’autentica ovazione.

"È qualcosa di meraviglioso, non mi capitava da tanto. Sono molto felice, perché vengo da un periodo difficile di adattamento e arrivare in questa famiglia è un’emozione che mi godo ogni giorno. Lo ricorderò per sempre", ha confessato l'attaccante argentino, visibilmente emozionato.

Arrivato all’Atletico Madrid in prestito dalla Juventus, con un’opzione di riscatto condizionata, Nico è stato titolare in nove delle undici partite disputate finora. Il suo rendimento, in costante crescita, e la sua connessione con il pubblico hanno convinto anche Diego Simeone, che lo considera ormai un punto fermo del centrocampo colchonero. "Il sostegno dei tifosi mi dà tantissimo. Io cerco di lasciare tutto in campo, perché è lì che sono felice. La stagione è lunga: devo continuare a lavorare, a dimostrare e a metterci quella garra argentina che mi contraddistingue. Speriamo di continuare su questa strada, quella che ci ha portati fin qui", ha aggiunto il giocatore.