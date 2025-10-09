Nico Gonzalez vola all'Atlético, è uno dei migliori acquisti. Cosa manca per il riscatto

Dopo 4 anni in Italia, Nico Gonzalez si è trasferito in Spagna in una delle maggiori colonie argentine de LaLiga come l'Atlético Madrid che conta con lui 6 giocatori, più l'allenatore Diego Simeone. Come sta andando l'ex Fiorentina e Juventus?

Le prime uscite sono fin qui esaltanti e lui bravissimo a conquistare la tifoseria dell'Atlético dal primo giorno. È considerato come uno dei migliori acquisti di questa sessione di mercato ed è visto come giocatore ideale per i colchoneros per carattere, per impegno, per la capacità nel finalizzare e per le sue qualità aeree. Di fatto ha reso tutti.

In merito Simeone ha dichiarato dopo il gran derby vinto contro il Real Madrid, nel quale Nico ha contribuendo conquistandosi il rigore del 3-2 nella partita poi vinta per 5-2: "Innanzitutto, voglio ringraziare il club per gli sforzi profusi nell'ingaggiarlo nell'ultima parte del mercato, un'operazione fatta per assicurarsi il suo acquisto, e per la fiducia che ha riposto in lui. È un grande giocatore, con il DNA dell'Atletico, e non dovrebbe perdere la sua umiltà. Gli ho parlato chiaramente di ciò di cui avevo bisogno. Gliel'ho spiegato molto chiaramente e da allora ha risposto in modo straordinario". Lo stesso Nico ha invece dichiarato: "Voglio giocare di nuovo come quando ero nella Fiorentina. Simeone crede in me e mi fa sentire sicuro, e io sto facendo vedere sul campo quello che so fare. Non voglio dire cosa è andato storto alla Juve. Non mi sentivo me stesso, ma questo è il calcio e le situazioni cambiano velocemente. Adesso sono contento qui".

La Juventus l'ha ceduto all'Atlético in prestito con un obbligo di riscatto legato alle presenze, che dovranno essere 21 di campionato da almeno 45 minuti. Ne mancano 17 e la sensazione è che ci saranno pochi problemi a rendere questo trasferimento definitivo.

NICO GONZALEZ - ATLETICO MADRID

Presenze: 9

Da titolare: 5

Reti: 0

Assist: 0