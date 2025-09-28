Nico Gonzalez: "Alla Juve non mi sentivo me stesso. Voglio tornare quello di Firenze"

Al termine del derby vinto contro il Real Madrid, Nico Gonzalez ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset, rispondendo anche ad alcune domande sulla sua esperienza italiana. L'argentino, che ha fatto molto bene alla Fiorentina, ha avuto diversi problemi alla Juventus:

"Voglio giocare di nuovo come quando ero nella Fiorentina. Simeone crede in me e mi fa sentire sicuro, e io sto facendo vedere sul campo quello che so fare. Non voglio dire cosa è andato storto alla Juve. Non mi sentivo me stesso, ma questo è il calcio e le situazioni cambiano velocemente. Adesso sono contento qui."

Impiegato titolare nella stracittadina del Metropolitano, Nico ha giocato 83 minuti molto bene. Per la cronaca ha conquistato il rigore del 3-2, trasformato da Julian Alvarez.