Stasera Real-Liverpool, rivedi Klopp: "Non è una vendetta. Io a Madrid? Il tempo qui è migliore"

Il gran giorno è arrivato. Stasera si disputerà il primo atto dei quarti di finale tra Real Madrid e Liverpool, una partita che nel 2018 assegnò la Champions League e che fu vinta dagli spagnoli in modo rocambolesco. Jurgen Klopp, però, non vuole sentire parlare di vendetta: "In generale no. Non siamo qui per cercare vendetta, la vita è così e provi di tutto per vincere una partita. Può capitare di perderla, poi ritrovi il tuo avversario: a volta capita in tempi brevi, dopo una settimana o due, e magari certe emozioni sono ancora vive dentro di te. Non credo molto alla vendetta, ma sarebbe bello passare il turno contro il Real. Allenerò il Real? Una volta ho detto che se alla fine della mia carriera dovessi aver allenato solo tre club (Mainz, Borussia Dortmund e Liverpool), non sarebbe poi così male. Quindi non credo che me ne pentirei. Però quando oggi sono sceso dall'aereo mi sono subito pentito di non vivere qui, perché il tempo è di gran lunga migliore".