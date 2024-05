Ufficiale Stoccarda scatenato, preso anche Chabot: l'ex Samp e Spezia firma fino al 2028

Jeffrey Julian Gaston Chabot lascia il Colonia dopo una sola stagione. Il difensore tedesco, 26 anni, è un nuovo rinforzo dello scatenato Stoccarda, che ha già messo a segno diversi colpi in vista della prossima stagione.

Dalla retrocessione in B alla Champions League in poco più di un anno: è questa l'incredibile storia di Chabot, che potrà dimostrare le sue qualità anche in ambito internazionale.