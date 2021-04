Strasburgo, Laurey: "Da domani testa al Nimes, prima un piatto di carbonara"

Thierry Laurey, allenatore dello Strasburgo, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara persa per 4-1 contro il Paris Saint-Germain: "Abbiamo fatto troppi regali ai nostri avversari, sbagliando tantissime cose in difesa. In fase offensiva abbiamo fatto vedere qualcosa di interessante anche con i ragazzi che sono entrati a partita in corso, non ci siamo mai arresi ma purtroppo non è andata come speravamo. C'è un dislivello evidente tra le due squadre e oggi si è visto tutto, è difficile aggiungere altro".

Sul prossimo impegno contro il Nimes: "Stasera lasciatemi mangiare un piatto di carbonara, al Nimes inizierò a pensare da domani. Quella con il PSG la consideravo come una partita bonus, abbiamo cercato di essere all'altezza di una delle squadre più forti d'Europa ma non ci siamo riusciti: sappiamo cosa fare nelle prossime settimane, l'importante è mantenere alta la concentrazione".