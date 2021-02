Suarez votato giocatore del mese dai tifosi dell'Atletico: "A 34 anni ho le ambizioni di sempre"

Luis Suarez è stato scelto dai tifosi dell'Atletico Madrid come miglior giocatore del mese di gennaio. L'attaccante uruguaiano ha commentato ai canali ufficiali del club: "I riconoscimenti sono sempre importanti per un giocatore e il fatto che i tifosi riconoscano che sto lavorando bene e che sto cercando di aiutare la squadra mi rende orgoglioso", ha detto l'ex Barcellona. "L'attaccante vive di gol, ma io cerco soprattutto di aiutare la squadra. A volte hai la possibilità di fare tanti gol, altre volte non segni per tanto tempo. Ora siamo in una striscia positiva e l'importante è che la squadra conquisti i tre punti in quasi tutte le partite".

L'importanza del gruppo: "Nonostante abbia 34 anni, continuo a giocare con la stessa ambizione di sempre e cerco di portare la squadra in alto. Sono convinto che, senza l'aiuto dei compagni, nessun attaccante possa essere felice e segnare reti. Dal portiere a chi scende in campo per un solo minuto, tutti sono importanti. La squadra è molto unita e competitiva, tutti vogliono dare un contributo e questa è la chiave per ottenere cose importanti ".