Supercoppa Europea da Belfast a Istanbul, la FA irlandese: "La UEFA non ancora deciso"

In merito alla notizia lanciata dalla BBC circa uno spostamento della Supercoppa Europea in programma il prossimo 11 agosto da Belfast a Istanbul, arrivano le parole del “Chief Executive” della FA Irlandese Patrick Nelson attraverso i microfoni di SkySports UK: “Siamo a conoscenza delle voci che circolano sulla Supercoppa di quest'anno, tuttavia nulla è stato ancora deciso dalla UEFA. Siamo anche profondamente consapevoli dei problemi che devono affrontare in tutta Europa a causa di Covid e siamo sempre pronti a giocare il nostro ruolo come membro della famiglia del calcio europeo”.