Ufficiale Svincolato dal Venezia, Cheryshev riparte dalla seconda serie greca: è del Panionios

Ricordate Denis Cheryshev? Ala di nazionalità russa, classe '90, cresciuto nel Real Madrid e passato anche per l'Italia, al Venezia, dove collezionò solo 32 presenze e 4 gol in due stagioni. Bene, ora l'ex Siviglia e Villarreal riparte dalla Grecia, più precisamente dalla seconda serie e dal Panionios. L'affare è stato formalizzato e il giocatore è già sbarcato a Nea Smyrnī.

Negli scorsi giorni il nome di Cheryshev era stato accostato al Cosenza, ma la sua lunga e ricca carriera non proseguirà in Italia. Di seguito il post della società ellenica, che ha accolto l'esperto giocatore appena arrivato in Grecia e ne ha dato l'ufficialità tramite il proprio sito, non specificando però la durata del contratto.