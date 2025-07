Ufficiale Tanti anni in Italia, ora riparte dalla Serbia: Kanouté è un nuovo giocatore del Randicki

Franck Kanouté riparte dalla Serbia. L'attaccante classe '98, la cui carriera agli inizi è stata in Italia, è da oggi un nuovo giocatore del Radnicki Football Club. Di seguito il comunicato ufficiale e le sue prime dichiarazioni: "Frank Kanoute è il nuovo giocatore del Radnicki Football Club. Il trasferimento di Trivante Stewart , il più importante nella storia del club, ha permesso l'ingaggio di giocatori di eccezionale talento e di alta qualità. In questo modo, la dirigenza ha confermato ancora una volta l'eccellenza e, soprattutto, la capacità di gestire il business da casa.

Kanoute è da tempo nel mirino di Radnicki e, ingaggiando il senegalese, il club ha confermato ancora una volta gli ambiziosi obiettivi stagionali. Le ambizioni dell'eccellente centrocampista e di Radnicki coincidevano, e con reciproca soddisfazione è stato firmato un contratto biennale.

Il senegalese, che gioca come centrocampista difensivo, è un acquisto importante e sicuramente il più importante per Radnicki in questa sessione di mercato. Ha una vasta esperienza alle spalle, avendo giocato in Belgio, Italia, Francia e Serbia. Il nuovo giocatore non ha nascosto la sua soddisfazione dopo la firma del contratto e, con la sua allegria e il suo spirito, ha conquistato tutti i presenti allo stadio.

Kanoute ha militato in tutte le giovanili della Juventus, per poi giocare con Pescara, Ascoli, Cosenza, Cercle Brugge, Sochaux e Partizan Belgrado. Si è fatto notare per le sue eccellenti prestazioni con la maglia bianconera, e ora il pubblico potrà di nuovo ammirarlo sui campi della Super League in Serbia. Il forte difensore ha giocato anche con la nazionale maggiore del Senegal".

Le prime parole di Kanouté dopo la firma

"Mi sento bene. Sono emozionato di essere in Serbia per la seconda volta. Niš è una città bellissima. Ho parlato con i giocatori che hanno giocato qui. Mi hanno parlato del Radnički, so che è un club con una storia ricca. Sono felice di essere qui".