Ufficiale Tanti saluti Premier, per Iheanacho ora c'è il Siviglia: ha firmato per due anni con opzione

Addio alle vecchie abitudini della Premier League imparate tra il Manchester City e il Leicester. Dopo 9 anni di crescita personale in uno dei campionati più competitivi del Vecchio Continente, ora per Kelechi Iheanacho è arrivato il momento di ricominciare. Di spiccare il volo altrove, precisamente ne LaLiga, con il Siviglia per cui ha firmato ufficialmente un contratto biennale con opzione di prolungamento per 12 mesi. La punta centrale nigeriana arriva da parametro zero.

Il comunicato ufficiale. "Kelechi Iheanacho (Imo, Nigeria, 03/10/1996), è già un nuovo giocatore del Siviglia FC, il quinto acquisto per questa stagione 24/25 dopo Ejuke, Peque, Saúl e Sambi e firma per due stagioni, con un'opzione per un'altra, arrivando libero dopo il suo periodo al Leicester City.

Arriva come free agent dopo diverse stagioni al Leicester City. Firma per due stagioni al Nervión con un'opzione per un'altra", la nota ufficiale emessa dal club spagnolo.

Proseguendo poi nel racconto, passo dopo passo, dell'attaccante classe '96 lungo la sua carriera: "Il 27enne attaccante nigeriano di 185 centimetri, che ha iniziato la sua carriera nel 2014 in patria, ha fatto il salto in Europa la stagione successiva con il Manchester City, giocando inizialmente nelle giovanili del club inglese. Nelle due stagioni successive ha collezionato 64 presenze nella prima squadra del City, segnando 21 gol e fornendo sette assist.

Nel 2017, Iheanacho si è unito al Leicester City, un club in cui aveva già trascorso un periodo in prestito nella sua accademia giovanile dopo il suo arrivo nel Vecchio Continente. Con gli allora recenti campioni della Premier League nel 15/16, l'africano ha giocato un totale di 232 partite in tutte le competizioni, con 61 gol e 34 assist durante quest'ultima fase, durata fino alla stagione 23/24.

Il nuovo attaccante del Siviglia ha anche giocato un totale di 19 partite in competizioni europee, con sette partite in Champions League, 11 in UEFA Europa League e una in Conference League. Per quanto riguarda i suoi numeri con la nazionale maggiore, vale la pena di notare che ha 55 presenze e 19 gol fino ad oggi. Il suo più grande successo è arrivato nel 2017, quando ha vinto la Coppa del Mondo Under 17".