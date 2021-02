Timo Werner torna al gol in Premier dopo 3 mesi: per il tedesco 15 partite di digiuno

Era tornato al gol lo scorso 10 gennaio in FA Cup, ma in campionato il digiuno non si era ancora interrotto. Stasera, finalmente, ci è riuscito: Timo Werner ha segnato in Premier League dopo oltre 3 mesi (e 15 partite, in cui ha comunque realizzato sei assist), portando il Chelsea sul 2-0 contro il Newcastle. L'ultima rete realizzata dall'attaccante tedesco risaliva allo scorso 7 novembre, nella sfida contro lo Sheffield United.