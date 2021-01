tmw Bayer Leverkusen, vicino Mensah del Manchester United: i dettagli

Un colpo per la difesa per il Bayer Leverkusen. Vicino Timothy Fosu Mensah, classe 98 del Manchester United. Contratto quadriennale, operazione da circa 7 milioni con particolari bonus e percentuali variabili. Giocherà come quinto di difesa. Domani il giorno del nero su bianco. Il Bayer Leverkusen piazza il colpo in difesa.