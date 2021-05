tmw Benfica, occhi in Germania per rinforzare il centrocampo: trattativa per Mijat Gacinovic

Il Benfica lavora per portare in Portogallo Mijat Gacinovic. Centrocampista centrale, laterale o anche trequartista, il classe 1995 viene valutato dall'Hoffenheim circa 6 milioni di euro al termine di una stagione che l'ha visto scendere in campo per 32 volte, con un gol e due assist realizzati.

L'offerta degli encarnados al momento è ferma a quota 4,5 milioni, ma le parti sono in contatto costante per provare ad avvicinarsi e chiudere l'operazione. Dinamico e forte fisicamente, Gacinovic è arrivato in maglia biancazzurra lo scorso agosto dall'Eintracht Francoforte, dove ha lasciato grandi ricordi grazie al celebre gol segnato nella finale di Coppa di Germania del 2017-2018.