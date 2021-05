tmw Elche, accordo per Dario Benedetto. In caso di salvezza si tratta con l'OM

vedi letture

L'Elche avrebbe già il centravanti per la prossima stagione. Il condizionale è d'obbligo, perché l'argentino Dario Benedetto, finito nelle retrovie dopo l'approdo di Milik all'Olympique Marsiglia, ha trovato un accordo con il club spagnolo. Il problema è che la Liga finirà nel weekend e l'Elche deve fare punti con l'Athletic di Bilbao per sperare nella salvezza. In caso di obiettivo raggiunto l'Elche parlerà con l'OM e cercherà un accordo per acquistarlo.