tmw Hamsik al Goteborg, Blomqvist: "Il più grande colpo del calcio svedese. Ma dovrà adattarsi"

Nel corso dell'intervista rilasciata a Tuttomercatoweb, l'ex giocatore di Milan e Manchester United, Jesper Blomqvist, ha parlato di Marek Hamsik e del suo trasferimento in Svezia, proprio al Göteborg col quale ha giocato dal 1993 al 1996, facendosi notare dai rossoneri: "Incredibile, davvero. Secondo me è il più grande nome che sia mai venuto a giocare in Svezia. In passato sono arrivati Ibrahim Ba e Teddy Sheringham ma il primo era a fine carriera e il secondo agli inizi. Hamsik invece, anche se non più giovanissimo, ha ancora qualcosa da dire".

Da ex stella dei blåvitt cosa ti senti di dirgli?

"I tifosi sono abbastanza caldi, direi all'italiana nel senso che se ti sostengono tanto ma se le cose vanno male possono fare anche delle cose non troppo intelligenti. Per quel che riguarda il calcio dovrà aspettarsi un mondo diverso. Specie adesso che siamo a inizio stagione, c'è ancora freddo e i campi non sono tanto buoni. Inoltre, molti sono artificiali e non so se lui è abituato. Il gioco sarà diverso e lui stesso per le qualità che ha dovrà anche adattarsi a compagni di squadra che sicuramente non sono al suo livello".