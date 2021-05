tmw Il Fenerbahce pensa a Borini: l'attaccante verso la permanenza in Turchia

Il futuro di Fabio Borini potrebbe essere ancora in Turchia. Dallo scorso dicembre l'ex attaccante della Roma è infatti in forza al Fatih Karagumruk, dove ha siglato 9 reti in 20 presenze in Super Lig, e su di lui, secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, c'è adesso il Fenerbahce, pronto all'offerta per portarlo a vestire la maglia dei canarini gialli.